Heti szerelmi horoszkóp 2024. április 27-május 3.: Szárnyalni fogsz, ilyenkor pedig ellenállhatatlanná válsz

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Emlékezzetek vissza az újévi fogadalmaitokra! Benne volt a sport? Ezen a hétvégén belevághattok. Együtt a mozgás is élvezetesebb. Hétfőtől mindenki a szerdai munkaszüneti napot várja. Ti is. Ez a nap is kiváló a közös programra, amibe ismét belefér egy kis mozgás. Nemcsak a lustálkodás lehet pihenés. Persze nem ártana, ha egyet értenétek ebben (is).

Szingli Rák

Emlékezz vissza az újévi fogadalmaidra! Benne volt a sport? A hétvégén belevághatnál, amelyhez partnert is kereshetnél. Remek randi is lehetne, nem igaz? Hétfőtől mindenki a szerdai munkaszüneti napot várja. Te is. Ez a nap is kiváló az ismerkedésre, amibe ismét belefér egy kis mozgás. Meglátod, sportolás közben gyorsabban ki lehet ismerni egymást… - írja az Astronet.

