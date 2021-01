Bomba formában van szülés után is Tücsi, ám ő nem teljesen elégedett az alakjával, most úgy döntött, eljött az ideje, hogy ismét visszanyerje korábbi formáját.

„A vágyott alakom, ami lassan 3 éve volt ilyen utoljára. Ezt azért mutatom meg Nektek, mert ide szeretnék újra eljutni. Nekem is kinyúlt a bőröm szülés után, több striám lett, az erőnlétemről nem is beszélve. De eddig nem ez volt az első számú szempont, és már soha nem is lesz az. Nara a központ, a mozgató erő, a Minden, de mostanra jutottam el arra a pontra, hogy igenis szeretném magam újra igazán jól érezni a bőrömben, Neki is példát mutatva kitartásról, akaraterőről. Már egy ideje nincs szénhidrát, elkezdtem edzegetni, kezelésekre járni, formálódni" – írta a sztár Instagram-oldalán.

Csakhogy a poszt alatt sokan nekitámadtak, hogy egyáltalán nem egészséges, hogy nem eszik szénhidrátot, hiszen arra szüksége lenne a szervezetre, csak nem mindegy, mikor és milyen fajtát fogyasztunk belőle.