A 34 éves Armie Hammer a Szólíts a neveden! című filmnek köszönhetően került reflektorfénybe. A színész azóta sokkal ismertebb, idén debütál a Halál a Níluson című film az ő főszereplésével. Az utóbbi időben mégsem sikereivel, hanem magánéletével vannak elfoglalva a lapok, mivel egyre nagyobb a botrány Hammer körül szexbotrányai miatt.

Armie és felesége még júliusban jelentették be, hogy elválnak. Elizabeth Chambers és Hammer 2010-ben házasodtak össze, két gyermekük született. Egy névtelen nő azt állítja, hogy a színész megcsalta feleségét, és már-már ijesztő fétisei vannak. A Twitteren és Instagramon House of Effie néven futó nő fotóit a Daily Mail mentette le: ezekből kiderül, hogy 2016 és 2020 között a színész több nővel is kapcsolatban állt. Az üzenetek nagyrésze szexuális fétisekről szól.

"100% kannibál vagyok. Meg akarlak enni. Baz*meg. Ezt félelmetes így bevallani, mert még soha nem mondtam ki..."

"Te csak azért élsz, hogy nekem engedelmeskedj és a szolgám legyél. A tulajdonom leszel (...) És ha le akarnám vágni az egyik lábujjadat és a zsebemben hordoznám magammal, hogy mindig a birtokomban legyen belőled egy darab?" - áll a képernyőfotókon.

Azóta Hammer volt barátnője, Paige Lorenze is felszólalt a nyilvánosság előtt. A 34 éves modell tavaly augusztus és december között járt a színésszel. A nő szerint párja ez idő alatt többször is felhozta a témát, miszerint talál neki egy orvost, aki eltávolíttatja a kedvese alsó bordáit, hogy Armie azután megehesse azokat, mondván amúgy sincs rájuk szüksége.

A nő azt mondja, ezt 100 százalékig komolyan gondolta. Egyébként amíg a nő a színésszel járt többeknek feltűnt, hogy a testét kék, zöld zúzódások borítják.Ráadásul a férfi belevéste párja bőrébe az "A" betűt, és ezzel dicsekedett barátainak.

A megdöbbentő vádak a színész karrierjére is hatással vannak. Nemrég a Paramount+ kirúgta a The Offer című sorozatból, ami A Keresztapa című ikonikus film keletkezését dolgozza fel. Egy másik filmes projektről is ki kellett szállnia, amiben Jennifer Lopez oldalán játszott volna, bár Hammer elmondása szerint ő döntött úgy, hogy nem vállalja a munkát, hogy több ideje legyen a családjára.

Nemrég az ügynöksége, a WME is úgy határozott, hogy nem dolgoznak tovább együtt a színésszel - írja a Hollywood Reporter.