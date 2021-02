Az elmúlt hónapokban teljesen padlóra került Lippai László színész a magánéletét illetően. Felesége minden előzmény nélkül összecsomagolt és harminc év után elhagyta őt a 61. születésnapján, december 28-án.

"Nemrégiben írtam neki egy üzenetet, hogy lát-e legalább egy százalék esélyt arra, hogy tiszta lappal újra kezdjük. Egy rövid választ kaptam: nem! Eddig azért nem beszéltem róla, mert túlságosan fájt, szégyelltem a kudarcot.

Mióta elhagyott, rettenetesek az éjszakáim egyedül, csak az jár a fejemben, hogy mit ronthattam el" - mesélte szomorúan a Blikknek a színész.

Lippai a Madách Színházban ismerte meg a táncművésznőt. Akkor még Lippai családos ember volt, közel tíz évig várt rá Krisztina. Amikor azonban várandós lett, úgy döntöttek, hogy közösen nevelik fel fiúkat, Leventét, aki azóta már felnőtt ember lett és a szülőktől külön éli az életét.

"Hatalmas szerelem volt a miénk, harminc gyönyörű évünk, szép közös életünk volt. Egyetlen percét sem bántam meg! Úgy tűnik, ő igen" - nyilatkozta csalódottan Lippai.

László most minden idejét a munkájának szenteli, jelenleg több sorozatban is dolgozik, tanít a Talent Stúdióban és a Thália Tanodában.

"Mással is megesett már ilyesmi, nem mi vagyunk az első szakító pár. Nem vettem észre, hogy baj van, de bánt, hogy talán nem figyeltem rá eléggé, pedig most is szeretem és aggódom érte. Harminc szép év van mögöttünk, amiért csak hálával tartozom neki, de én bármikor újra kezdeném vele. Sohasem éltem egyedül, a mosógépkezelésére is a lányom tanít. Nem egyszerű a szingli lét. Szerencsére imádok főzni, éhen biztosan nem halok..." - zárta le a színész.