Egy ország aggódott a gyönyörű kismamáért, aki nemrég állapotosan került kórházba, mivel vérezni kezdett a méhszájsebe. Norinát azonnal meg kellett operálni, már hazaengedték, de nagyon izgult a szövettani vizsgálat eredménye miatt.

Young G kedvese most megosztotta követőivel Instagram oldalán, hogy a vizsgálat eredménye megérkezett és mindenki legnagyobb örömére minden rendben van!

"A szövettan eredményem nem mutat rákos szövetet!

Nem is tudom mit írjak...

Ez az 1-1,5 hét számunkra egy hatalmas trauma volt...

Erős voltam/vagyok,de rettenetesen nehéz! Felkészítettek mindenre, a legroszabbra is!

De hittem,bíztam,éreztem!

Végig az járt a fejemben,hogy nem lehet baj,nem hagyhatom el magam,hogy szüksége van rám a másik felemnek és szüksége van rám a kisbabámnak...

Az erő ami megszállt,az erő amit adtál nekem kislányom... felfoghatatlan és hálás vagyok érte,tudom,hogy egy kincs vagy már most,hogy időben megmutattad,hogy baj van és megmentetted az anyukàd!

Május közepén programozott császárral világra jössz,de ez legyen a legnagyobb gondunk!

Rá 6 hétre el kell mennem,de csak egy hétre,a lehető legjobb kezekben leszel édes kicsi babám,apukád a legjobb apa a világon!

De ezt te is tudod,mert bármikor meghallod a hangját jelet adsz

Bármilyen baj jön életünk során,meg kell oldani,hinnünk kell és erősnek kell lennünk!

Van egy történetünk,ami szépen zárult,amiből tanultunk és remélem amiből ti is tanultatok ❤️" - írta Norina a kép alá, melyen szerelmével, Bécivel szerepel.

A rajongók is nagyon megkönnyebültek és rengeteg jókívánsággal látták el az ifjú párt:

"Jajjj, de nagyon örülök, szorítottam értetek"

"Jó egészséget kívánok nektek" - írták a kommentekben.