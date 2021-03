Míg a 47 éves Kate Moss továbbra is keresett az olyan magazinokban, mint a Vogue és még mindig fellép a Fendi kifutóján, mint a világ egyik legjobban fizetett modellje, addig testvére, a 23 éves Lottie a Glow nevű fizetős felnőttoldalon árulja meztelen fotóit és videóit - írja a Daily Mail.

Lottie Instagram oldalát is elárasztották a sokat mutató félmeztelen képek, melyek mind arra bíztatják a rajongókat, hogy kattintsanak át a fizetős oldalra további szaftos tartalomért. A tarifa a következő: egy cicis képet 70 dollárért, egy meztelen videót pedig 1000 dollártért nézhetünk meg Kate Moss húgáról.

Lottie ezelőtt az Only Fans oldalon is feltűnt, melyen egyéb B kategóriás sztárokat is megnézhetett a nagyközönség, a Glow nevű oldalon viszont ő az egyetlen híresség. Kate Moss és a szülők nem kommentálják a fiatal modell új karrierjét.

Kár érte, ugyanis jól indult a karriere. 18 éves korában Kate-tel elment Cannes-ba, pózolt a vörös szőnyegen és naplót írt a Vogue számára, a Dior pedig tárt karokkal fogadta. Öt évvel később azonban nyilvánvalóan mélypontra jutott - egy mellnagyobbítás, az ajakfeltöltések és B kategóriás celebekkel való botrányos bulizás nem vetett rá túl jó fényt és kiesett a divat- és modellszakma kegyeiből.