A román televízió élő adásába tört be egy meztelen nő egy téglával a kezében, amit a híradós felé dobott, és azt kiabálta, megfizet azért, amit tett.

A román Antena 1 nevű hírcsatorna Acces Direct című élő műsora folyt éppen, amikor is egy meztelen nő bukkant fel a stúdióban, és berohant a kamerák elé, hogy megdobja egy téglával a bemondónőt.

Közben azt kiabálta, hogy az életével fizet meg azért, amit tett.

A műsorvezetőnek sikerült elugarnia a tégla elől, így nem sérült meg, de a felvételen is látni, hogy halálra rémült. Később a mentő és a rendőrség is kiérkezett a tévéhez, a meztelen nőt pedig kórházba szállították. Egyelőre nem tudni, mi volt az oka a támadásnak, és azt sem, egyáltalán hogy juthatott be a szigorúan őrzött stúdióba – adta hírül a maszol.ro.