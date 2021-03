Katy Perry és Orlando Bloom sosem szégyellt intim titkokat is megosztani az életükből. Ez azóta sem változott, hogy megszületett a kislányuk. A színész most arról beszélt, nem szexelnek eleget mióta szülők lettek.

Meglepő titkot árult el Orlando Bloom nem rég egy riporternek. A párnak tavaly augusztusban született meg a kislánya, Daisy Dove Bloom. Katy Perry a terhessége alatt is gyakran osztott meg intim titkokat az állapotáról.