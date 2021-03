Azok a személyek, akik természetüknél fogva érzékenyebbek ebben a bizonytalan helyzetben is fokozottan frusztráltan érzik magukat. Gyakran megesik, hogy a lelki elgyengülés okozta immunrendszeri panaszoknak köszönhetően hamarabb áldozatai leszünk a betegségeknek, így a koronavírus járványnak is. Talán nem is gondolnánk, de a csillagjegyeink is elárulják, hogy kik azok, akiknek most fokozottan oda kell figyelniük magukra.

Skorpió

A Skorpió jegy szülötte az utazás szerelmese. Őt leginkább a bezártság őrli fel, miközben pontosan tudja, hogy az otthonmaradás az egyetlen eszköz, hogy megelőzze a megfertőződést. Ennek ellenére éjszakánként reptérrel és egzotikus utazásokkal álmodik, napközben pedig az is előfordul, hogy belefeledkezik egy több évvel ezelőtti nyaralás képeinek a nézegetésébe, ami mellé az utolsó külföldi útról hozott koktélokat kortyolgatja.

Rák

A családcentrikus Ráknak, mint mindig most is leginkább a gyerekeiért fáj a szíve. Ha szomorúnak látja a gyermekeit az őt is nagyon megviseli. A barátaiktól, barátnőiktől elszakított csemetéknek a játszótér és a közös bandázás helyett be kell érniük a videó hívásokkal, és otthoni játékokkal, amikben természetesen ilyenkor a szülők is sokkal engedékenyebbek.

Bak

A munkamániás mindig precíz és maximalista Bak számára a home office legalább annyira nyomasztó, mint amennyire kényelmes. Imádja a pörgést és a legtöbb esetben extrovertált személyiségtípusa miatt szomjazza a társasági életet. Ezért számára a személyes interakció hiánya gyakran okoz magányos pillanatokat. A legtöbbjük sorozatokba, könyvekbe menekülve próbál társaságra lelni.



Bika

A gondoskodó Bika a legtöbb esetben hajlamos még a legapróbb dolgokat is túlaggódni. Így a világjárvány is hatalmas félelmet ébreszt benne. Főként a családtagjaiért, és barátaiért aggódik és természetesen a saját egészségét is mindennél jobban félti. Egyeseknél az is előfordul, hogy a fokozott pánik miatt hónapokon át még egy egészségügyi séta idejére sem teszik ki a lábukat teszik ki a lakásból.

Szűz

„Jobb félni, mint megijedni." Tartja a mindenkivel empatikus Szűz, aki számára érzelmileg fokozottan megterhelt időszak ez a mostani. Elsősorban nem magát, hanem idős rokonait, nagyszüleit félti. Akikről a minden nap lelkiismeretesen gondoskodik, ám folyamatosan arról retteg, hogy többet nem ölelheti át őket.