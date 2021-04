Most, hogy minden zárva van, még inkább fontos, hogy rendszeresen mozogjunk. Hogy milyen mozgásformákat, és miért érdemes beilleszteni a home office és a digitális oktatás világában, abban Gyöngyösi Szilvia sport és egészségmentor lesz a segítségünkre.

A jelenlegi helyzet mindenkit megvisel, és számtalan mém született az elmúlt egy évben arról, mit okoz a karantén, már ami a kilókat illeti. A sport nem csak azért fontos, hogy elkerüljük a hízást, de azért is, hogy a mozgással karban tartsuk a lelkünket, hiszen mint tudjuk, az edzés rengeteg endorfint termel. Gyöngyösi Szilvia, sport és egészségmentor most abban lesz a segítségünkre, hogyan szakítsunk időt az otthoni teendők, a munka, és az otthonukba kényszerült gyerekek mellett a sportra.

„Nemcsak azért fontos a heti legalább három alkalommal végzett mozgás, hogy megtartsuk a jó kondíciónkat, vagy hogy ne szaladjon el velünk a ló" – mondja a szakértő.

„Ami talán most még a fizikai állóképességünknél is fontosabb, az a mentális jólétünk. A sportnak köztudottan egészségmegőrző hatása van. A rendszeres mozgás pozitív hozadéka, hogy türelmet tudunk gyakorolni általa, segítségével az idegrendszerünk sokkal jobban veszi az akadályokat, arról nem beszélve, hogy önbizalmat ad. Önmagunk szeretete is erősebb lesz, ha szeretjük a testünket."

Gyerek(ek) mellett viszont nem mindig könnyű találni egy kis „énidőt", de egy kis leleményességgel ez is megoldható. „Attól függően, hogy ki, mennyire tud rugalmas lenni az időbeosztását illetően van, akinek egy sport applikáció és van, akinek az élő online edzések lesznek a befutók. Jó hír viszont, hogy mindkét megoldás működhet gyerek mellett is, csak egy kis leleményességre van szükség" – bíztat Gyöngyösi Szilvia, aki maga is két 13 éves iker fiú anyukája.

„Én személy szerint online órákat tartok, ami egy kicsit őrültebb, tánccal kombinált edzés. Egy feszült nap végén igazi életmentő tud lenni, itt tényleg mindenki kitudja ereszteni a gőzt. De, hogy mindenkinek könnyebb legyen a választás, nézzük korcsoport szerint, hogyan tudjuk lekötni, vagy bevonni a gyereke(ket) az edzéseinkbe."

Ha a gyerek...

... 3 évesnél kisebbMivel a gyerek még olyan pici, hogy nyugodtan foghatjuk a kezünkben, mint egy súlyt. Ha például jobb-bal kézzel váltakozva fogjuk a picit, még szinkron mozgásban is leszünk. Ez nemcsak nekünk jó, hanem a gyereknek is.

... 3-6 év közöttiEbben az életszakaszban egy táncos mozgásforma tökéletes választás lehet. Ha a gyerek nem is pont azt csinálja, mint anya, de eltáncolgat, elfutkározik mellette. Fiútól, lánytól függetlenül élvezik, ezt tapasztalatból mondom. Ezt egészen kisiskolás korig lehet velük csinálni.

... 6-13 év közöttiEzt a korosztályt már inkább otthoni kihívásokkal, amolyan mini Exatlon feladatokkal lehet jól lekötni. Például: a WC papír gurigákat felpakolgatjuk és átugráljuk közösen, vagy ásványvizes palackokból csinálunk akadálypályát. A lényeg, hogy mindenhol meg van adva, mi a feladat. Például, az első állomásnál csinálunk 5 fekvőtámaszt, a második állomásnál csinálunk 10 guggolást, a harmadik állomásnál az ásványvizes palackokkal csinálunk 100 vállból kinyomást. Ezeket a gyakorlatokat már csinálja veled a gyereked, mert hajtja őket a versenyszellem. Ezt egészen 11-12 éves korig „betudjuk" vetni.

13 évnél idősebbA tinédzserek már szívesen végeznek velünk saját testsúlyos edzéseket. Például plankingelhetünk együtt, vagy fekvőtámaszozhatunk. De ők már kijöhetnek velünk kocogni, vagy biciklizni is, hiszen már túl vagyunk számos iskolai versenyen, a tornaórákon is hozzászoktak egy rendszerhez, fegyelmezettek.

Ha ezek után úgy érzed, hogy nem tudod eldönteni, melyik mozgásformát válaszd, vesd be jolly jokernek hetente 3 alkalommal a „Kötelező 5-öst"!

Kötelező ötös:1. Kocogj, vagy sétálj (kb. 30 perc)

2. Plankingelj (10x30 mp)

3. Végezz kitörést (3x10) vagy mélyguggolást (3x20)

4. Csinálj hasprést (5x20)

5. Nyújts le jó erősen, például alkalmazd a háztető jóga pózt.