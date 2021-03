Komoly feladat elé állították Köllő Babettet Istenes Bence YouTube-műsorában, az IstenEstben: rangsorolnia kellett a jelenlévő férfiakat, aszerint, melyikük lehet a legjobb az ágyban. Mivel Babettnek nem volt tapasztalata ilyen téren Fluor Tomival, Járai Mátéval, Marics Petivel és Bencével sem, ezért arra hagyatkozott, amit hallott másoktól. Legalábbis Bence esetében.

„Rólad egyszer azt hallottam, nem vagy jó. Lehet, hogy egy rosszindulatú lány mondta ezt, akivel nem történt semmi. Amikor még független legény voltál, akkor volt az a lány, akivel beszélgettem erről, és nem volt elájulva. Azon gondolkodom, higgyek-e a pletykáknak, vagyis annak a nőnek, de megelőlegezem neked, hogy te vagy a legjobb" – mondta Babett.