A hírek szerint Dávid nem csak ikarfiai édesanyját, Reginát rángatta bele egy közel százmilliós adósságba, de az édesanyja is miatta kényszerült albérletbe, házát ugyanis el kellett adnia. A Blikk információi szerint Klára asszony azért adta el családi házát, hogy valamennyit törlesszen fia kötelezettségéből.

Hosszú évek óta benne van ebben az adósságspirálban. Folyamatosan újabb és újabb helyekről próbál pénzt szerezni, hogy az előző tartozásait és persze, annak kamatait kifizesse. Elkótyavetyélte az anyja házát, azt, ahol ő maga is felnőtt. Hát milyen ember az ilyen? Szegény asszony segíteni akart neki, amire ráment az otthona. Idős fejjel most albérletben kell élnie a takaros ház helyett, amelyért egész életében dolgozott – mesélte a napilapnak Dávid egyik károsultja, akinek az információját a család egyik tagja is megerősítette.