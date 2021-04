"Mindössze" 25 ezer fontra, egyedi agyarakra, egy széthasított nyelvre és feketére tetováltatott szemgolyókra volt szüksége a tetoválóművésznek ahhoz, hogy vámpír Barbie-vá változzon.

A németországi Viersenben élő Marilyn 12 éves kora óta rajong a gótikus stílusért, akkor kezdte el gyűjteni a vámpír babákat, amelyek az ihletet adták a mostani külsejéhez - írja a Daily Star.

"Nagyon sok ihletet kapok a sminkemben és a ruháimban ezekből a babákból. Szeretem a sminkjüket, a nagy mellüket és az apró derekukat" - magyarázta a lány.

A számára tökéletes külső elérése érdekében még kés alá is feküdt. Először mellnagyobbító műtéten esett át, majd egy kis ráncfelvarrást is igénybe vett. Továbbá zsírleszíváson is járt és folyamatosan injekciós kezelésre jár, hogy megőrizze mesterséges arcformáját és homokóra alakját.

Testének 60-70%-át tetoválás borítja, amelyek között megtalálható szögesdrót, fekete macska és kígyók is. Bőrpiercingje is van, valamint a szemgolyóját is tetováltatta. Nemrég pedig egyedi agyarakat is készítettett magának egy specialistával.

"Szerintem nagyon szexi. Már nem tudom elképzelni, hogy mosolyogjak nélkülük" - mondta boldogan a lány.

A család és a barátok szerint Marilyn már túlzásba esett és ideje lenne abbahagyni a különféle beavatkozásokat, de a lány nem hallgat senkire, esze ágában sincs leállni.

Szeretné, ha még több tetoválás borítani az arcát és szeretne plasztikai beavatkozást is, mivel túlságosan természetesnek tartja a megjelenését.

"Szerettem volna hamisabbnak és műanyagabbnak tűnni, de az orvosok természetesebbé tették" - magyarázta.

"Nem hiszem, hogy valaha is megállok műtétekkel vagy a testem átalakításával" - vallotta be őszintén.