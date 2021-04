Pintér Adrienn hamarosan életet ad harmadik gyermekének. Az egykori műsorvezető követői egy csomó mindenre kíváncsiak voltak terhessége és szülése kapcsán, Ada pedig gondolkodás nélkül meg is válaszolta a felmerülő kérdéseket.

Ada elmondta, hogy jelenleg ha akarna sem tudna oltást kapni Németországban, ott ugyanis sokkal rosszabbul haladnak a vakcinációval, mint például Magyarországon. Elárulta, hogy kíváncsiságból megpróbált regisztrálni, de nem is engedte tovább a rendszer, miután beikszelte, hogy várandós. Adának egyébként többen is azt tanácsolták, hogy ha van lehetősége, oltassa be magát.

A kismama arról is beszélt, hogy jelenleg csak a férje, Máté találkozik emberekkel, kamaszfiai ugyanis december óta otthon tanulnak, ő pedig két hete már boltba se mehet, nehogy elkapja a vírust. Ada egyébként Nürnbergben fog szülni, és már elkezdte összepakolni a kórházi táskáját is. A kérdésre, hogy magyar, vagy német orvosnál szül majd, így válaszolt.

"Akihez terhesgondozásra járok, ő magyar, a kórházban viszont német orvos van. Itt egyébként nem úgy van, mint otthon, hogy választott orvosnál szülsz, hanem annál, aki épp bent van a kórházban"