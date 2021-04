Abby Dowse a Fashion Nova cég nagyköveteként pózol közösségi oldalán. A modell tökéletes, feszes testén minden ruhadarab remekül áll, bár az is előfordul, hogy bugyi nélkül mutogatja magát, mint ahogy most is.

Abby amúgy sem szégyenlős, szívesen mutatkozik hiányos öltözetben, hogy felhívja a figyelmet gömbölyű kebleire, izmos hasára és formás fenekére. A rajongók imádják, immár 3 millió követője van az Instagramon.