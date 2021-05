Eddig úgy volt, hogy II. Erzsébet királynő vagyonának tetemes részét férjére, Fülöp hercegre hagyja, de a közelmúltban módosított végrendeletén - írta meg a Ripost.

Az eddig is sejthető volt, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg jóval közelebb áll Erzsébet szívéhez, mint Meghan és Harry, de rendelkezéseivel, ezt most nyíltan ki is mutatta.

Katalinra és Vilmosra hagyja ékszereit, melyeknek értéke több mint 200 milliárd forint, Károly és Kamilla két mesés birtokot örököl, Harry-ék pedig...

A kiszivárgott hírek szerint Harry herceg és felesége mindössze a windsori Frogmore Cottage rezidenciát kapja, amit az uralkodó már korábban is nekik szánt, és amit a Megxit miatt elhagytak, ezen felül csak pár gyűrűt szán nekik a gyűjteményéből.

Azért a semminél, még ez is több.