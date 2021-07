Tóth Andi az egyik legmegosztóbb személyiség a magyar médiában, amit magamutogatásának és szókimondó stílusának köszönhet. Most sem volt ez másképp: új klipjének megjelenését egy szál fürdőköpenyben jelentette be.

Tóth Andi életében felpörögtek az események: új klipjei sorra jelennek meg és a héten azt is bejelentették, hogy ő is részt vesz a Dancing with the Stars legújabb évadában. Nem is csoda, hogy az énekesnőre ráfér a pihenés, ezért legújabb klipjének megjelenését egy wellness szállodából jelentette be, egy szál fürdőköpenyben.

Bár első körben visszafogottnak tűnhet a kép, a fürdőköpeny sejtelmesen szétnyílik és a jelek szerint Andi nem visel bikinifelsőt alatta. Az énekesnő amúgy is szívesen fotózza magát melltartó nélkül, férfi rajongói legnagyobb örömére.