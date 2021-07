Sajnos, nagyon sokan rettegnek a cserepes virágoktól, hiszen a legtöbb fajta időnap előtt kipusztul, talán még akkor is, ha a betartjuk a helyes ápolási utasításokat is.

Növényápolás tekintetében kétféle ember létezik. Vannak, akik szinte egy egész őserdőt képesek nevelni a lakásukban, mások pedig akaratuk ellenére is néhány nap alatt kipusztítanak minden zöldet, ami az ajtajukon belülre kerül.

Sokan éppen ezért nem mernek cserepes virágot venni a lakásukba, mert azok a megvásárlás utáni néhány hétben haldokolni kezdenek, és hiába követjük a helyes ápolási útmutatót, a szerencsétlen virágok egyszerűen menthetetlenné válnak.

Ám mégsem kell teljesen elkeseredni. Szerencsére van remény azoknak a növénykedvelőknek a számára is, akik eddig nem jeleskedtek a virágnevelésben, akik lusták vagy éppen feledékenyek, és olykor hetekig nem öntenek vizet leveles lakótársaik alá.

Megmutatjuk azokat a növényeket, amikkel mindenkinek sikerélménye lesz, hiszen ezek tényleg kipusztíthatatlanok.

Az Agglegénypálma, azaz a Zamioculcas zamiifolia, amit csak "Zami"néven emlegetünk,az egyik legkedveltebb szoba- és irodai növény. Nem csak az agglegények rajonganak érte, hanem szó szerint mindenki. A beszerzése is igen egyszerű, hiszen a legtöbb kertészetben és virágboltban is kapható. A Zami legnagyobb előnye, hogy önöntözős kaspóban is tartható, ebben az esetben gyönyörű virágokkal hálálja meg a rendszeres locsolást és az állandó mennyiségű vizet. Az egyik legalkalmazkodóbb virág, hiszen a meleg, kissé párás és a hűvös helyiségekben is tartható. A nagy huzatot nem szereti, de ettől eltekintve tényleg az egyik legjobb lakótárs. Ha megindul a fejlődésben, akkor igazán terebélyesre nő. Mutatós, üdezöld növény.

Jó alkalmazkodóképessége mellett azért is jó választás, mert fényes és élénk levelei tökéletesen feldobják a lakás összes pontját. Sőt, akár a modern, akár a rusztikus, akár a kissé decensen berendezett lakásba is vitathatatlanul beleillik.

A Zamiról nagyon fontos tudni, hogy szűkebb cserépben sokkal szebben fejlődik, és jobban is érzi magát. Éppen ezért fordul elő az, hogy a legtöbb helyen apró cserépben árulják. Amikor már úgy gondoljuk, hogy mégsem fér el, soha ne szedjük túlságosan sokfelé, mert szinte biztos, hogy egymagában ki fog pusztulni. Bármennyire is furcsán hangzik, az Agglegényvirág szeret nyomorogni, és akkor sem haragszik meg ránk, ha akár egy-két hétig nem locsoljuk meg.

A Zami egyik legjobb barátja a Sansaveria – vagyis ismertebb nevén az anyósnyelv.

Ez a roppant sokatmondó nevű cserepes virág biztos, hogy mindannyiunk nagyszüleinél megtalálható. Igazi retró növény, ami lássuk be, soha nem fog kimenni a divatból. Nem szép azt mondani egy virágra, hogy igénytelen, pedig az anyósnyelvre tényleg ez a legjobb kifejezés. A Sansaveria mindent kibír, ezért minden kezdő növénykedvelőnek ezzel kell kezdenie, hogy biztos legyen a sikerélmény.

Ma már több változata is van, a hengeres anyósnyelvnek (Sansaveria cylindrica) például legyezőszerűen szétálló hengeres levelei vannak, így sokkal mutatósabbak a klasszikus változatnál. Vannak, akik összefonják a leveleiket, hogy még szebb és különlegesebb díszei legyenek a lakásnak. Öntözés nélkül, akár hetekig és sötét sarkokban is kibírja, ráadásul még a cigarettafüstöt is képes elviselni. Tényleg nem lesz vele túl sok gondunk, főleg akkor, ha kaktuszföldet veszünk neki, hiszen abban számtalan hasznos tápanyagot talál.

Abban az esetben, ha színeket is szeretnénk a zöldek közé, mindenképpen a korallvirágot válasszuk. A többféle színben kapható szobanövény igazán sokszínű és hálás dekorációja lehet a lakásunknak. Ha minden virágzás után lemetsszük róla ez elhervadt virágokat és elszáradt leveleket, akkor rövid időn belül újra színpompába borul, és megörvendeztet minket a szépségével. Igaz, hogy szereti a közvetlen napfényt, de ha sötétebb helyet választunk neki, akkor sem sértődik meg. Nincs túlzott napfényigénye, de mivel rövid nappalos növény, ahhoz, hogy hosszan tartóan egészséges és szép maradjon, legalább 4 órán át fényt kell kapnia, majd 12-14 órát sötétben kell lennie.

Akkor érzi magát a legjobban, ha 18-21 Celsius fok hőmérsékletű helyiségben lehet, de még 10 fokban is képes virágot hozni. Ám ennél alacsonyabb hőmérsékletnél lehullatja a leveleit. Mivel kicsi a vízigénye, semmiképpen se öntözzük túl, hiszen kimondottan szereti, ha egy kicsit megszikkad alatta a föld.