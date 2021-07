A lánynak még az intim területeit is tetoválások borítják, amit az OnlyFans oldalon előszeretettel meg is mutat. A 26 éves modell gyerekkora óta tetoválásfüggő. Mára már odáig jutott, hogy még az intim testnyílásaiba is varratott mintákat.

A lány nagy népszerűségnek örvend, de közösségi oldalán azért kap hideget-meleget. A negatív kommentek azonban egyáltalán nem érdeklik, ő így jól érzi magát.

"Napi szinten mondják nekem, hogy ronda vagyok, degenerált, egy söpredék, aki csak pazarolja az oxigént és nem szabadna szaporodnia. Azt hinnéd, hogy ezzel bántani tudsz engem, de ez a kínzás évek alatt csak erősebbé tett engem" - írja Instagram-oldalán Amber.