A bolygónkon élő növények és állatok sokfélesége riasztó mértékben csökkent az elmúlt években, főként az olyan emberi tevékenységek következtében, mint a földhasználat, ezáltal az élőhelyük lecsökkenése, a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás.

A veszélyeztetett állatok osztályozása súlyosság és kihalás oka szerint is besorolható. Számos állatfaj halt ki az evolúció során, de vannak olyan esetek is, amelyeknek evolúciós szempontból kis valószínűsége lett volna, röviden szólva a kihalásuk nem volt előre látható.A kipusztulás előmozdítója az emberi tevékenység, a környezetszennyezés, amelyet nagyon nehéz visszaszorítani. De mivel a sok kicsi is összeadódik, így az egyéni emberi tevékenység is hozzájárul összességében az állatok pusztulásához.

Ha egy állatfaj veszélyeztetettnek tekinthető, az a Természetvédelmi Világszövetség értékelése szerint azt jelenti, hogy az adott állatfaj csaknem kihalt, vagyis, hogy egy jelentős része már elpusztult.

Vegyük sorra, milyen okok vezetnek egy állatfaj kihalásához:

Természetes kihalás

Tudnunk kell, hogy az állatok természetes evolúcióval vagy a környezeti feltételek változásával kihalhatnak. Az állatoknak és növényeknek alkalmazkodniuk kell az élő ökoszisztémák forgatókönyvének változásaihoz. Vannak olyan fajok, amelyek jobban alkalmazkodnak, mint mások, és sikerül maguk után hagyniuk utódokat. Azonban sajnos vannak olyan állatok, amelyek után nem maradnak kicsinyek.

Demográfiai és genetikai jelenségek

Ha a fajok kis populációk, nagyobb a kihalás veszélye. A természetes szelekció ugyanis erőteljesebben zajlik, és nincs elegendő gén a további adaptációhoz.

Invazív fajok

Az ökoszisztémába mesterségesen, szándékosan vagy véletlenül behozott invazív fajok elősegítik a meglévő biológiai sokféleség megváltozását. Az új lakók kiszorítják az őshonos fajokat, amelyek így kihalhatnak.

Klímaváltozás

A globális átlaghőmérséklet növekedése változást okoz a légkör dinamikájában. Mindez hatással lesz a csapadékra, a hőmérsékletre, az aszályra, az árvizekre, és ez mind kihat a különböző állatfajokra is.

Szaporodás

A születési arány alacsonyabb, mint a faj halálozási aránya.

Orvvadászat

Ha az orvvadászat tovább folytatódik, szakemberek szerint tíz éven belül egyes fajok akár el is tűnhetnek a Földről. Az orvvadászat, illetve a vadon élő állatok illegális kereskedelme a természetvédelmi szervezetek és az érintett országok hatóságainak több évtizedes küzdelme ellenére is mind a mai napig nagy károkat okoz az élővilágban, különösen Afrikában és Ázsia egyes területein.

Élőhelyek megsemmisítése és a környezetszennyezés

Tény, hogy az állatok kihalását leginkább emberi beavatkozásoknak köszönhetjük. Az önmagát a „táplálkozási lánc csúcsának" tartó ember tevékenysége pusztítja el leginkább az élővilágot, mert úgy hiszi, minden csak az ő kedvéért létezik, csak az ő jólétét szolgálja.

Az evolúciós kihalások rátája két-háromszorosára növekedett a természetessel ellentétben, itt kerülnek leginkább előtérbe az emberi tevékenység romboló hatásai. Az emberek száma a világon kb. hétmilliárd főre tehető. Ez a Föld számára gigantikus létszám, amely bolygónk eltartóképességét meghaladja.

Azonban az élővilág még ennél sokkalta hatalmasabb, megszámlálhatatlanul sok faj él a Földön. Ezért olyan megdöbbentő, miként lehetséges, hogy ekkora fölény ellenére az ember pusztulásba döntheti a teljes élővilágot. A növények, állatok, madarak, rovarok, baktériumok, minden élő szervezet, minden egyes faj veszélybe kerülhet.

Az emberek a környezet szennyezésével járulnak hozzá a kihalás folyamatához, amely élettereket tesz tönkre, változtat élhetetlenné.Az állatok számára az élőhelyek csökkenek, az erdőket kivágják, a víz és a levegő szennyeződik. A vízszennyeződésnek pedig a talaj, a vízklíma látja kárát. A globális felmelegedés miatt elolvadnak a jégtáblák, az ottani élővilágot kiirtva.

Az emberek kifosztják a természeti erőforrásokat, hogy felhasználhassák őket termelő tevékenységeik során akár az iparban, akár a fogyasztásban. Tudjuk, hogy igényeiknél és beállítottságuknál fogva az embereknek újabb és újabb természeti erőforrásokra van szükségük ahhoz, hogy képesek legyenek ellátni magukat és fajként fejlődni.Napjainkban eljutottunk a technológia igen magas szintjére; úgy tűnik, hogy az emberiségnek szüksége van olyan mértékű fogyasztásra, hogy végül akár mindent elpusztítsunk, amin csak átgázolunk.