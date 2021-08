InfraShape a horizontál működési elve

Ez az egyik legújabb generációs alakformáló eszköz, amely első látásra felülmúl minden elvárást. Stílusos, modern design egy fekvőkerékpár kapszulában, amely több innovatív technológiát tartalmaz (érintőképernyős kijelző, luxus minőségű bőrborítás, vákuummasszázs, infrafény, kollagén lámpák, fény- és aromaterápiás kiegészítők).

Biztonságos edzés erős túlsúllyal küzdőknek, vagy teljesen kezdőknek is, hiszen a fekvő biciklin való testmozgás tehermentesíti a gerincet, így elkerülhető a hátsérülés. Az edzés alatt kényelmesen fekhetsz, mindeközben extra kilóktól szabadulhatsz meg. Edzés közben kedvenc zenéidet hallgathatod, könnyen csatlakoztathatod Android vagy iPhone készülékedet.

Elképesztő eredmények a túlsúly elleni küzdelemben és cellulit problémákkal szemben. A készülék ötvözi a nyomás alatti vákuum masszást az infra fénnyel, így segíti a fogyást, az extra kalóriaégetést, és a rendkívül hatékony alakformálást.

Mindezt kollagén kezeléssel kombinálva,amely hozzájárul a bőr megfiatalításához..

EMS technológia

Piacvezető bio-stimulációs elven működő alakformáló készülék, amely segít formába jönni. Az EMS technológia használható testedzésre, rehabilitációs megelőző kezelésként, és kozmetikai célokra egyaránt.

Itt az izom valóban mozog. Az EMS (Electro-Muscle-Stimulation azaz elektromos izomstimuláció) gép által keltett impulzusokat a stimulálni kívánt izomcsoport fölé helyezett elektródák juttatják el a bőrbe. Az impulzusok az izom összerándulását eredményezik, amely nagyon hasonló ahhoz, mint amikor az izom valóban mozog.

A tréning hasonlít a súlyzós, ellenállással szemben végzett gyakorlatokhoz, de itt egyszerre nem egy, kettő vagy három izom, hanem a váz-izomrendszer 80-90%-a összehúzódik, azaz munkát végez.

Segítségével hatékonyabb és gyorsabb lehet az edzés. Bátran kimondhatjuk: az EMS technológia nagymértékben lerövidíti és hatékonnyá teszi az edzéseinket. Rendszeres használatával olyan teljesítményt érhetünk el, amit máskülönben csak sokévnyi megfeszített munkával tudnánk megtenni.

4D lipolézer

A Belize új generációs 4D lipolézer készülék az eddigi lipolézerek továbbfejlesztett és magasabb szintre emelt verziója. Különlegessége a 4 különböző mélységbe ható lézer fénynek köszönhető. A lipolézer 100 %-ban non-invazív, lézer alapú zsírbontó és alakformáló rendszer. 650 nm-es lézerrel rombolja le a mélyen lévő zsírsejteket, felszakítja a sejtmembránt a zsírt trigliceriddé alakítja, mely távozik a testből.

A lézer hő stimulálja a bőr alatti szövetek kollagén és elasztikus rostok hiperpláziáját, rugalmasabbá és feszesebbé teszi a kezelt bőrfelületet. A lipolézer technológiájának köszönhetően képes arra, hogy stimulálja a zsírsejteket, hogy azok vizet, szabad zsírsavakat és glicerint bocsássanak ki. A zsírsejtek jelentősen összezsugorodnak, mely centiméterekben mérhető csökkenést eredményez.

A fájdalmas beavatkozásokkal ellentétben, lipolézer energiája biztonságosan, fájdalommentesen szivárog a bőrbe és ott megcélozza a (zsír) sejteket. A 4D lipolézer technológiának köszönhetően a készülék egy időben négy különböző mélységben kezeli a zsírszövetet, így látványosabb és gyorsabb eredményt lehet elérni általa.

Méregtelenítő hatású. A különböző mélységeknél nem csak a zsírsejtek kiürülése történik meg, hanem olyan egyéb élettani hatásokat is serkent, mint a sejtek aktivizálása, ezáltal a metabolikus folyamatok aktivizálódnak, méregtelenítést hoz létre az adott területen és serkenti a vér-és nyirokkeringést.

Ez a biztonságos és hatékony zsírbontás a problémás területeken nyújt segítséget: csípőn, hason, háton, fenéken, combokon, karokon.

A testfésülés

Itt egy újabb őrület a „body combing", azaz testfésülés. Ez nem más, mint egy ásványból készült fésűvel a test átmasszírozása a meridiánok mentén.

A testfésülés a test teljes átdolgozása egy gua shához hasonló, ásványból (pl. jáde kőből vagy rózsakvarcból) készült fésűvel, ami segíti a felgyülemlett méreganyagok távozását, serkenti a vér- és nyirokáramlást. A különbség annyi, hogy itt mélyebben, a meridiánok mentén dolgozunk, és szó szerint kiseperjük a toxinokat, valamint feloldjuk az energiablokkokat a testünkben.

A módszert egyébként egy Katie Brindle nevű kínai medicina specialista, a The Hayo'u Method alapítója honosította meg Nagy-Britanniában, ahol egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Szalonjában gua sha arckezeléseket is végez, melynek szintén óriási rajongói vannak a sztárvilágban is: Beyoncé, Meghan Markle és Miranda Kerr is rendszeresen jár ilyen arcmasszázsra.

Tényleg fogyhatunk tőle?

Ez a gyönyörű kis eszköz állítólag nemcsak csökkenti a narancsbőrt és a vízvisszatartást, de a bőrszárazság és az ún. keratosis pilaris (apró dudorok a felkaron és a combon) problémáját is hatékonyan orvosolja. Sőt, a fogyást is támogatja. A fejbőrön végezve a hajnövekedést serkenti. A kínai medicina szerint összességében egyensúlyba hozza az egész szervezetet, hiszen kiegyenlíti a chi (=életenergia) áramlását.

