Ted Bundy

A megnyerő külsejű Ted Bundy az USA leghírhedtebb sorozatgyilkosa. A férfi 30 gyilkosságot vallott be, de áldozatainak számát nagyjából 100 főre becsülik. A férfi elsősorban az Egyesült Államok nyugati részén gyilkolt, igyekezett váltogatni a helyszíneket, hogy összezavarja a hatóságot. Leginkább fiatal nőket erőszakolt és gyilkolt meg, akik feltűnően hasonlítottak az első barátnőjére. Először még betört a lányok otthonába, majd más módszerhez folyamodott: parkolókban szólította le a gyanútlan áldozatokat, majd leütötte őket és kies vidéki helyekre vitte. Nemcsak a gyilkolásban lelte örömét: áldozataihoz rendszeresen visszatért, újra közösült velük, még át is öltöztette őket, egészen addig, amíg bomlásnak nem indult a testük. Miután elfogták, kétszer is megszökött, majd saját maga képviselte magát a bíróságon. Imádta a média figyelmét és a körülötte levő felhajtást, örömmel adott interjút is. Végül 1989-ben villamosszékben végezték ki.

Pedro Lopez

A világ egyik legtermékenyebb sorozatgyilkosa éppen szabadon lófrál, ha még él. Pedro Lopez több, mint 300 kislányt gyilkolt meg és erőszakolt meg szülőhazájában, Kolumbiában, valamint Ecuadorban és Peruban. 1980-ban interjút adott egy újságírónak azzal a feltétellel, hogy megérinthesse a börtönigazgató fiatal és csinos lányát. Azt nyilatkozta, hogy neki a gyilkolás a küldetése és számára lenyűgöző, ahogy látja a szikrát kialudni áldozatai szemében. A férfi még 20 évet sem töltött börtönben, jó magaviselete miatt 1998-ban kiengedték. Azóta nyoma veszett, bár sokan azt gyanítják, hogy az áldozatok rokonai elkapták és önkényesen kivégezték. Gyilkosságai arra vezethetők vissza, hogy gyerekkorában az anyja száműzte otthonról. A fiú az utcán koldult, többször megerőszakolták, majd megfogadta, hogy ugyanezt fogja tenni a legtöbb lánnyal.

Harold Shipman

Harold Shipman, más néven Dr. Halál legalább 218 beteget gyilkolt meg, bár ez a szám inkább közelebb van a 250-hez. Az orvos Londonban praktizált, 1972 és 1998 között két különböző rendelőben dolgozott és gyilkolt. Leginkább idős asszonyok voltak az áldozatai, ezzel is bukott le: egy vállalkozónak feltűnt a sok hamvasztási bizonyítvány, melyen Shipman neve is szerepelt. A legtöbb esetben halálos dózisú fájdalomcsillapítót, diamorfint fecskendezett be áldozataiba, majd aláírta a halotti anyakönyvi kivonatot, amelyben a halál okát természetes körülményeknek tulajdonította. Indítékai tisztázatlanok voltak: egyesek azt feltételezték, hogy anyja halálának megtorlására törekedett, míg mások azt sugallták, hogy szerinte az eutanáziát gyakorolta, eltávolítva a lakosságból azokat az idősebb embereket, akik egyébként terhet jelenthettek volna az egészségügyi rendszer számára. A harmadik felvetett lehetőség az volt: örömet okozott neki a tudat, hogy orvosként az élet és halál ura lehetett. Végül 2000-ben elítélték, 2004-ben pedig öngyilkos lett a börtönben.

Hasfelmetsző Jack

Ő volt az egyik legrégebbi és leghíresebb sorozatgyilkos, akinek a személye sosem lepleződött le. A gyilkos 1888-ban jelent meg a londoni Whitechapel negyedben. Öt prostituáltat gyilkolt meg, megcsonkította holttestüket és sebészi pontossággal vágta ki belső szerveiket. A rendőrség feltételezte, hogy a gyilkos sebész, hentes vagy valaki, aki jártas a szike használatában. Hasfelmetsző Jack a közösséget és a rendőrséget kigúnyolta azzal, hogy leveleket küldött a bűncselekményekről. Bár sok gyanúsítottat neveztek meg az évek során, soha nem sikerült azonosítani.