R. Kelly pere már nyolc napja zajlik, a vád fiatal nők és tinédzserek szexuális kizsákmányolása. Most egy férfi járult a bíróság elé, aki azzal vádolja a sztárt, hogy szexuális ellenszolgáltatásért cserébe azt ígérte neki, hogy segít zenei karrierjében.

R. Kelly-t, a világhírű énekest többen is szexuális zaklatással vádolják. A Louis álnéven vallomást tevő férfi azt állította a peres eljárás 8. napján, hogy 17 éves volt, amikor Kelly megkérdezte tőle, hogy mit lenne hajlandó megtenni a zenéért - írja a BBC.

Louis elmondta, hogy 2006-ban találkozott először az énekessel, amikor 17 éves volt, és éjszakai műszakban dolgozott egy chicagói McDonald's-ban. R. Kelly megadta neki a telefonszámát, és meghívta a házába, mondván, hogy felléphet a stúdiójában, és szívesen ad neki pár tippet a zenei karrierjével kapcsolatban.

Egy ilyen alkalommal a sztár megkérdezte Louis -t, hogy fantáziált-e valaha férfiakról, majd állítólag letérdelt elé és orálisan kielégítette.Utána megkérte, hogy mindez maradjon köztük, majd hozzátette, hogy "most már egy család vagyunk". Az énekes arra is megkérte, hogy hívja őt "apucinak" - ez egybecseng a női tanúvallomásokkal is - és rendszeresen lefilmezte szexuális együttléteiket.

R Kelly állítólag több fiatal lányt is kizsákmányolt és tulajdonképpen szexrabszolgaként tartott. Az 54 éves sztár tagadja az ellene felhozott összes vádat.