Az amerikai rapper, Coi Leray elég merész szettet választott, ugyanis olyan ruhát vett fel a New York-i divathéten, amiből teljesen kilógtak mellei.

Az amerikai rapper, Coi Leray 2018-ban robbant be a köztudatba. Az extrém kinézetű Coi a "Huddy" című sláger megjelenése óta óriási sikernek örvend, közösségi oldalain is több milliós követő tábora van, és zenéit is imádják.

Coi Leray idén a New York-i divathéten is részt vett, és igen különleges ruhát választott magának az eseményre: a Moschino szettből konkrétan teljesen kilátszódtak mellei, és bimbóit is csak két aprócska matrica takarta.

Ha valakinek nem lenne elég a merész ruciról készült fotó, íme, egy videó, amin bárki alaposan szemügyre veheti a rapper bimbóit takaró matricákat: