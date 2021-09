Futótűzként terjed az interneten egy botrányos hangfelvétel, amelyen Havas Henrik egykori tanítványával beszélget. Sokaknak ismerős lehet a mentorált hangja, aki - ahogy a felvételen is elhangzik - képernyős szeretne lenni.

Tegnap délelőtt került ki az internetre az a közel egy óra hosszú hangfelvétel,amin Havas Henrik egy fiatal nővel beszélget. A mentorált tévés szeretne lenni, ezért felkereste Havast, hogy beavassa őt a képernyőzés világába. A szakmai megbeszélés csak a lelkes tanítvány fejében volt szakmai, az elhangzottakból ugyanis valami egészen másra lehet következtetni - írja a Bors.

Sokaknak ismerős a tévézés után vágyódó hölgy hangja, raádásul úgy tudni, a felvételt maga a tanítvány készítette és hozta nyilvánosságra. Azt nem tudni, hogy pontosan mikor készült a felvétel, és a főszereplő fiatal nő kiléte is rejtély ez idáig, bár sokan úgy vélik, egy befutott influenszer hallható. A Bors megkereste a közszereplőt, aki egyébként évek óta párkapcsolatban él, de ő kategorikusan cáfolta, hogy ő szerepel a pikáns felvételen, aminek a végén jól hallatszik, hogy Havas és a mentorált csókolóznak. Sőt, azt is ki lehet venni a hanganyagból, hogy a cuppogások közepette egy öv is kicsatolódik, miután a nő azt mondja, "Csinálni kell".

"Rossz kislány (...)Ezt le kéne húzni, mert úgy jobban belefér a kezem. Ezt a cipzárt (...)"

-mondja a tanítvány, aki kéjesen nyög, és végül nagyon úgy hallatszik, hogy közösül is Havassal.

A Bors elérte Havas Henriket a kiszivárgott felvétel kapcsán, és ezt nyilatkozta:

"Írtam két kötetet a pornóiparról, írtam két könyvet a szeretőkről, írtam Kelemen Annáról és Molnár Anikóról, írtam a prostitúcióról, ezeket szokták emlegetni. És ezen kívül írtam még a Médiaiparról, a Bős-nagymarosi vízlépcsőről, Grósz Károly aradi találkozójáról Ceausescuval, írtam az Ember tragédiája premierjéről, a 29. könyvem tavaly ősszel jelent meg az Omegáról. Ahogy Molnár Anikó nem volt a titkárnőm, ugyanúgy nem volt a tanítványom a felvételen szereplő hölgy sem. Hogy ez a felvétel melyik könyvhöz készült, azt nem nehéz kideríteni. El kell olvasni 29 könyvet. Ezzel a néhány mondatos interjúval a magam részéről az ügyet lezártam, négy éve pereskedem a Mediaworks-szel, amelyik ezt a lapot kiadja, nincs kedvem újabb négy évhez"