Szemet gyönyörködtető látványt nyújt az a szexi zongoraművész, aki Liszt Ferenc műveket játszik a zongoráján. Lola Astanovát már egymillióan követik Instagramon, de a Youtube csatornáján is egyre nagyobb népszerűségnek örvend - amit javarészt fehérneműs szettjeinek köszönhet.

Lola zene iránti tehetségét már korán felfeldezték. Zenetanár édesanyja 6 évesen egy elit iskolába járatta, és a kislány alig 8 évesen már Európa-szerte fellépésekre járt, szólóprogrammal és zenekarral egyaránt. Később a Moszkvai Konzervatóriumba járt, ahol tehetségével elkápráztatta a mentorait, akik fényes jövőt jósoltak neki. Videói révén sokan felfedezték már maguknak a szemrevaló lányt - írja a Bors.

Saját albuma szeptember 29-én jelent meg, Love in the Time of Covid, azaz Szerelem a Covid idején címmel.

"Ez a felvétel mélyen személyes emléke marad ennek az időnek, és emlékeztető arra, hogy mi a fontos művészi életem új fejezetében" - írja Lola.

