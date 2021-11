Régebben névtelenségbe burkolózva érkeztek a zaklató üzenetek az ismert és civil emberek postafiókjába. Ma már azonban sem a nevüket, sem az arcukat nem rejtik el, akik kritizálni, ingerelni akarják a másikat. Sőt néhányan valami más reményében rögtön egy erotikus fotót küldenek magukról.

Rengeteg ilyen üzenet landolt a luxusfeleségnél, Polgár Tündénél is. Ő azonban nem jött zavarba a nemi szervek váratlan látványától, mitöbb, igyekezett mindegyikre frappánsan válaszolni. "Jé, milyen szép. A férjemnek is van, csak neki sokkal nagyobb!", illetve kedvenc riposztjai közé tartozik még a "Nem is tudtam, hogy ez van ilyen kis méretben is!" - árulta el a Budapest Eye legújabb videójában.

A luxusfeleség még hozzátette, egy idő után már nem is szabad foglalkozni ezekkel az üzenetekkel, sőt ő már el sem olvassa annak a férfinak az üzenetét, akinek nulla követője van.