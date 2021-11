Hayley Hennessy teljes munkaidős dadusként dolgozott, amikor kitört a járvány. Ugyan már ekkor is megvolt a fiókja az OnlyFans nevű oldalon, de nem vette igazán komolyan. Ezen a portálon intim képeket osztanak meg magukról az emberek, ám a cenzúrázatlan változathoz már fizetniük kell.

"Láttam egy csomó lányt, akik ugyanolyan típusú tartalmakat készítettek, mint én, és jó pénzt kerestek ezzel. Gondoltam, mit veszíthetek?" - mondta Hayley a Daily Starnak. A modell régen sem keresett rosszul, évente 18 millió forintnak megfelelő ausztrál dollár volt a jövedelme, ám most már átlagban havi 3 millió folyik be a számlájára.

Annak ellenére, hogy most a testéből él, nem zárja ki, hogy dadusként is dolgozzon, mert szerinte a szexmunka nem befolyásolja képességeit, hogy hihetetlenül jó dajka legyen. Egyelőre azonban nem tervezi a visszatérést, most minden idejét a felnőttek igényeit kiszolgáló oldalnak szenteli.