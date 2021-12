Kármán Odett nemcsak szépségével, hanem kedvességével is elbűvölte a Nyerő Páros nézőit. A fiatal lány modelltervezőnek tanul, de ő is szívesen pózol egyedi és szexi ruhákban. Legutóbbi Instagram-bejegyzéséből az derül ki, hogy imádja a csipkét és biztosak vagyunk abban, hogy követői is imádják, ha csipkében pózol a kamerák előtt.

Odett nemrégiben egy fekete-fehér képet töltött fel magáról, melyen egy szexi fekete csipke fehérneműben és egy egyszerű fehér ingben ül egy fotelben. A visszafogott erotikájú kép teljesen felrobbantotta az internetet, a rajongók elárasztották bókokkal és szívecskékkel a modelltervező üzenőfalát.