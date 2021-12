"Zsoltiékról tudnék rosszat is mondani, de inkább csak a feleségéről, mert ő nem szimpatizál velem" – mondta a műsorban Bea, akitől később Hajdú Péter megkérdezte, hogy a sógornője honnan is származik.

"Dehogy szlovák! Van az, hogy az ember mond valamit, meg van az igazság" – magyarázta az adásban Bea asszony.

A Blikk megkereste Beát, aki tisztázta a dolgot.

"Nem mi találtuk ki ezt az egészet, a sógornőm tényleg nem szlovák. Az anyja most is négy háznyira lakik, a két testvére is itt él a faluban. Ide járt iskolába is, gyerekkorunk óta ismerjük egymást" – magyarázta.

"Az egész egy hatalmas átverés, aminek meg is van az oka: a Gáspár család és a sógornőm famíliája szegről-végről rokonságban áll egymással. A sógornőmről még annyit azért elmondok, hogy ha valakinek pénze és hatalma is van, az megmutatja az igazi arcát. Engem utál, mert nem vagyok hajlandó úgy táncolni, ahogy ő fütyül, nem hódolok be neki. Szerintem nagy részben az ő hibája, hogy Zsolti és Győző rosszban vannak és nem tudnak kibékülni" - nyilatkozta Bea.

A lap birtokába jutott a nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános Iskola naplójának részlete, amelyben Rácz Judit Filoména tanulóként van feltüntetve, születési helyeként pedig Salgótarján szerepel, sőt, édesapja munkahelye Budapesten volt. Zsolti egyébként ugyanebben az iskolában végzett.

Gáspár Zsolti szűkszavúan kommentálta Bea szavait: "Bea hazudott, nem igaz amit mondott. Inkább foglalkozzon a főzésével, és a fakanalat fogja a kezébe."