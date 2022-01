Amikor a szovjet hadsereg 76 évvel ezelőtt felszabadította az auschwitzi haláltábort, sok foglyot megöltek vagy elhurcoltak a visszavonuló nácik. Az ott maradt foglyok között volt néhány ikergyermek is - Dr. Josef Mengele kegyetlen emberkísérleteinek alanyai.

Vera Kriegel és ikertestvére, Olga mindössze öt évesek voltak, amikor a csehszlovákiai falujukból Auschwitzba vitték őket. Szarvasmarha-vagonokban szállították őket, s annyira szorosan álltak egymás mellett, hogy aki az utazás során elhunyt, az is állva maradt. Az ikrek a mai napig nem felejtik el, ahogy lépdeltek át a halottakon, amikor leszálltak a vonatról. Az újonnan érkezőket két táborba osztották: a gyengéket azonnal a gázkamrákba küldték, míg az erőseket munkára kényszerítették. Kivételt képeztek az ikrek: őket Dr. Josef Mengele kegyetlen kísérleteknek vetette alá.

Josef Mengele egy bajor faluban, Günzburgban nevelkedett. 1930 októberében elhagyta kis faluját, hogy filozófiai és orvosi diplomát szerezzen. Tanulmányai befejezése után kutatási asszisztensi állást fogadott el a Harmadik Birodalom öröklődési, biológiai és faji tisztasági intézetében Otmar Freiherr von Verschuer professzor irányítása alatt. A professzorral eltöltött időszakban Mengele elkezdte tanulmányozni és fejleszteni tudását az emberi genomról (a petesejt vagy hímivarsejt teljes genetikai tartalma). 1943-ban megkapta új megbízatását a lengyelországi Auschwitzban található náci koncentrációs tábor genetikai kutatójaként. Papíron az volt a célja, hogy segítsen népe életének jobbá tételében, helyette azonban azért kísérletezett embereken, legfőképp ikreken, hogy segítsen a náci rezsimnek megvalósítani nagyszerű víziójukat, a „mesterfajt". Kegyetlen kísérleteinek köszönhetően megkapta a „Halál angyala" becenevet. Másik feladata pedig az volt, hogy a táborba érkező zsidókról megállapítsa, elég egészségesek-e a munkához. Döntésével tízezreket küldött a halálba.

Mengele megparancsolta az SS-őröknek, hogy segítsenek a kiválasztási folyamatban, és keressenek ikreket a kutatásaihoz. Az adatok szerint a hírhedt orvos mintegy 900 ikerpáron kísérletezett. Miután a gyerekek megérkeztek Auschwitzba, kitöltöttek róluk egy kérdőívet, lemérték és megmérték őket. Dr. Mengele naponta vett vérmintát tőlük és elküldte von Verschuer professzornak. Az ikrek különleges bánásmódban részesültek: megtarthatták saját ruhájukat és hajukat, extra élelmiszeradagokat kaptak, megkímélték őket a veréstől és a kényszermunkától. Cserébe azonban veszélyes és gyakran halálos kísérleteket végeztek rajtuk.

Jona Laks arról mesélt a BBC-nek, hogy a mai napig emlékszik rá, amikor bekísérték egy laboratóriumba, ahol kék, barna és zöld szemek lepték el a helyiség falát. A szemek úgy néztek ki, akár egy pillangógyűjtemény, ő pedig elájult a látványtól.Mengele alaposan tanulmányozta a szemszínt: szérumot fecskendezett be tucatnyi gyermek szemgolyójába, hogy megváltoztassa a színüket, ami elviselhetetlen fájdalmat okozott nekik. Egy másik kísérletben kloroformot fecskendezett az ikerpár szívébe, hogy megállapítsa, mindkét testvér egyszerre és azonos módon fog-e meghalni. De az is gyakori volt, hogy életveszélyes vírusokat, például skarlátot fecskendezett az ikrekbe, majd beadott egy másik injekciót is, és azt kutatta, hogy vajon meggyógyulnak-e.

Az is előfordult, hogy érzéstelenítés nélküli műtéteket hajtottak végre a gyerekeken, szerveket távolítottak el vagy éppen kísérletezésképpen összevarrta az ikreket. Nagyon gyakori volt, hogy a kísérletek során meghalt az egyik iker, ebben az esetben az ikerpár másik tagját is megölték, felboncolták őket és összehasonlították a szerveiket.

Mengele az ikreken kívül törpékkel, óriásokkal és cigányokkal is kísérletezett, szenvedélyesen gyűjtötte a zsidó törpéket, mozgássérülteket, hermafroditákat. A háború után egészen Dél-Amerikáig menekült, ott élt 1979-ben bekövetkezett haláláig. Sohasem bűnhődött meg tetteiért.