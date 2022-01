Bombaként robbant a hír év elején, hogy Horváth Gréta és férje, Meggyes Dávid útjai szétválnak. Kapcsolatuk végéről Gréta írt először az Instagramon, azóta pedig Dávid is megszólalt az ügyben. A férj arra kérte az embereket, hogy ne bántsák Grétát, mert ő tökéletes anya és feleség, és elárulta, a házasságuk miatta futott zátonyra, ugyanis van valakije.

Az egyre kacifántosabb ügyben most Turi Xénia is megszólalt, aki Love Islandben Niaként robbant be a köztudatba. A dögös valóságshow szereplő Instagram-sztoriban írta le a véleményét Dávidról, és néhány felkavaró képernyőfotót is megosztott a beszélgetéseikből.

"Szemem azért még van házasan is"

"A tegnap esti kép miatt akartam írni de aztán megtartóztattam magam, felért egy szexuális zaklatással"

- írta Dávid Niának.

A lány úgy véli, Dávid csak azért jött össze Grétával, hogy híres legyen, és szerinte gusztustalan ez a fajta viselkedés, és az, hogy valaki kettős életet él.