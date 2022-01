Az Instagramon létrehozott cirill betűs kamuprofilra a bűnözők Szorcsik összes nyaralós fotóját feltöltötték. Azt a képet festették róla, hogy nemzetközileg befutott, keresett modell, és azoknak a lányoknak nyújt segítséget, akik hozzá hasonló életre vágynak.

"Egy húsz év körüli lány írt rám először oroszul, majd angolul, hogy megkereste az én fotóimat használó oldal. Az üzenetváltást is elküldte, abban az a személy, aki ráírt, összevissza dicsérte, szexi fotókat akart róla készíteni, illetve arról beszélt, hogy több 13-14 éves korú lánnyal is dolgozott, akik akár 2000 eurót, átszámítva több mint 700 ezer forintot is tudnak keresni ezzel. Gusztustalan dolog ez, sőt, szerintem bűncselekmény! (...) Ez az ember, aki az én képeimmel visszaélt, egy bűnöző, gyerekeket akar rávenni ki tudja milyen dolgokra! Nem tudom, milyen eszközeim lehetnek, de jó lenne, ha a közösségi oldal is nyitott lenne arra, hogy az ilyen alakokat meg lehessen állítani. Most csak annyi történik, hogy ha többen jelzik, hogy kamu a profil, akkor törlik, de ha privát üzenetben jön zaklató vagy zavaró tartalom, azzal semmit nem lehet kezdeni" - mondta a Blikknek Viki, aki tisztában van vele, hogy sok fiatal lány bedől a hasonló átveréseknek, ezért arra kérte követőit, hogy jelentsék minél többen a profilt.