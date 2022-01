Az Én, Georgina című dokumentumfilmben Georgina Rodriguez és Cristiano Ronaldo kapcsolatát a megismerkedésüktől a napjainkig követhetjük. A pár valódi áloméletet él, négy gyereket nevelnek, azonban az is kiderült, hogy a kapcsolatuk elején egy időre eltávolodtak egymástól.

A focista és kedvese szinte első látásra egymásra szerettek, ám amikor Georgina édesapja 2016-ban sztrókot kapott és kórházba került, egy időre külön mentek. Rodríguez döntött így, mert úgy érezte, hogy édesapja miatt - aki egyébként 2019-ben halt meg - képtelen szorosabb kötődést kialakítani.

"Lassan alakultak ki a dolgok. Kellett idő, talán néhány hónap, mire egymásra találtunk, mert egy időre külön mentünk és nem találkoztunk" - nyilatkozta az Én, Georgina dokumentumfilmben Ronaldo.

"Cristianónak rengeteg meccse volt, és az édesapám is akkoriban kapott sztrókot. Egy időre eltűntem, mivel elöntött a szomorúság. Aztán egy nap összefutottunk egy eseményen, és elhívott vacsorára. Akkor éreztem csak úgy, hogy eljött a mi időnk" - emlékszik vissza Gio, aki igazi boldogságra talált Ronaldo mellett. Sajátjaként szereti a focista nagyfiát, és két, béranyától született kisebb gyermekét is. 2017-ben megszületett első közös gyermekük is, Alana. A kislány az első a focista gyermekei közül, akiről lehet tudni, ki az édesanyja.

2021 október végén Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez ultrahangfotóval jelentette be az Instagramon az örömhírt, miszerint Gio ikrekkel várandós.

„Szívünk tele van szeretettel – alig várjuk, hogy megismerhessünk titeket" - írták a képhez, később pedig egy ultrahangvizsgálatról közös, családi képet posztoltak.

Így fest most a várandós modell:

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez a legnagyobb fényűzésben élnek, Gio rengeteg energiát fektet a gyerekek nevelésébe, barátai nagyon jó édesanyának tartják. A focista úgy nyilatkozott, nem ismer jobb anyát és társat párjánál, akit egyszer biztosan feleségül vesz.