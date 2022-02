Hatalmas örömhírt jelentett be Tóth Angelika. A 30 éves színésznő gyermeket vár. "Ez egy nagyon-nagyon várt baba, nagyon szerettük volna már" - mondta a Fókuszban. Az is kiderült, hogy a gyermekáldással nem kellett sokáig próbálkozniuk, és már azt is tudják, milyen nemű babával bővül a család: kislányuk lesz, és Sárinak fogják elnevezni. Párjával a kicsi ultrahangfotóját is büszkén mutatták meg. "Augusztus 2-ára várjuk" - tudatta még a boldog színésznő.