A közösségi oldalán pedig igazán bevállalós és egyre merészebb képeket posztol. A követői imádták ezeket a képeket, de legújabb fotójával igencsak kiverte a biztosítékot és a rajongóktól egyáltalán nem azt a visszajelzést kapta, amit várt:

„Nekem ebből a szexuális tartalmú dolgaidból most lett elegem, nem követlek tovább..."

"Már tényleg nem tudja, hogy hívja fel magára a figyelmet... ez már közönséges"

"Lassan onlyfans lesz, mindegyik képen vagy melle vagy a feneke most ez vicc. Biztos az éneklés már nem fizet olyan jól".

"Oké, hogy lefogyott és tényleg jól néz ki, de miért kell így mutogatnia magát! Vegyen fel olyan ruhát ami megmutatja az alakját!"

„Közönséges lett ez a nő is. A kappanoknak folyik a nyála, szánalmas hozzászólásaik vannak. Ráadásul az alig iskolázott hímek írnak. Nekem is most lett elegem belőled. Cafka lettél és nem a hangod a lényeg már. Csak a smink és a húspiacos képeid. Olcsó lettél."

Úgy néz ki, hogy a rajongók csalódtak Tolvai Reniben és már soknak érzik ezt a magamutogatást. Természetesen nemcsak negatív kommentek érkeztek a fotó alá, a gyönyörű énekesnő sok pozitív visszajelzést is kapott.