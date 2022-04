A művésznő, aki elsősorban hírességek álló hímtagjainak és női melleknek a megformálásáról volt híres, hosszan tartó betegség után, csütörtökön hunyt el, 74 évesen.

A "nemiszerv-szobrászat" egy főiskolai művészeti projektnek indult, végül több évtizedes munka lett belőle. Albritton első híres modellje Jimmy Hendrix volt, de számos különböző műfajból és korszakból származó zenész, köztük Dennis Thompson és Wayne Kramer, Pete Shelley, Jello Biafrat valamint Laetitia Sadier és Karen O is modellt állt Cynthia Plaster Casternek. De nemcsak zenészek, hanem filmesek is szívesen dolgoztak vele.

1947-ben született Chicagóban, karrierjét a főiskolán kezdte, amikor művészprofesszora egy gipszöntvényekkel kapcsolatos projektet bízott rá. 1968. február 25-én öntötte ki gipszből az első híres zenész péniszét, Jimmy Hendrixét.

Később találkozott Frank Zappával, de ő nem vett részt a műalkotásban, viszont tetszett neki az ötlet. Egy a Rolling Stone-nak adott 1969-es interjúban azt mondta.: „Ez volt a legfantasztikusabb dolog, amiről valaha hallottam." Zappa segítette is karrierépítésében a művésznőt.

2000-ben Albritton megtartotta első kiállítását New Yorkban. Egy évvel később kiadták a Plaster Caster című dokumentumfilmet, amit 2005-ben a BBC My Penis and I című dokumentumfilmje követett.

Cynthia 2010-ben Chicagó polgármesteri posztjára indult - írja a Rolling Stone.