Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint olyan barátokkal találkozhatsz a mai napon, akikkel végre meg tudod beszélni azokat a gondjaidat, amik most nyomasztanak éppen. Anyagi téren is segítséget nyújthatnak, de elsősorban tanácsaikkal, nem pénzzel.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A mai nap a meditációé, az elgondolkodásé. Azt hitted, eddig mindenben igazságosan jártál el. Pedig az ember, már csak korlátozottsága miatt sem lehet maradéktalanul hibátlan. Bocsáss meg magadnak, és lépj tovább!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr és a Jupiter fényszöge nagyon kedvező napot jelez! Most átfogóan látod az összképet, ezért nagyon gyors és jó döntéseket tudsz hozni. Hosszú távú döntések meghozatalára is alkalmas időpont.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Új energiák áramlanak be az életedbe, és ezt te is egyre erősebben érzed. Jól teszed, ha átengeded magad a hatásoknak, és erejükkel fordítasz a sorsodon. Ha ellenállsz, ha ragaszkodsz, akkor ez most düh formájában nyilvánulhat meg. Változz!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A bajok okainak tisztázása érzelmileg felszabadító hatású lehet rád nézve. De nem szabad, hogy mindezt a tudást egyszerre, mint egy hideg vizes zuhanyt zúdítsd a kedvesedre. Legyél visszafogott, és szelíd.

