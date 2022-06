Kos heti szerelmi horoszkóp

A héten a Vénusz és a Merkúr az Ikrek jegyében jár. A Vénusz ebben a végtelenül kíváncsi jegyben azonnal felkelti az érdeklődésedet az ellenkező neműek iránt, de téged is megajándékoz a szuper kommunikációs képességgel. A Mars még mindig a jegyedben jár, és ösztönöz a vadászatra: aki eléd kerül, most nem szabadul felkorbácsolt ösztöneid elől. Viszont sem az Ikrek Vénusz, sem a Kos Mars nem ragaszkodik a tartóssághoz, ezért ezek rövidebb távú kapcsolatokat jelezhetnek.

Bika heti szerelmi horoszkóp

A hét elején a Vénusz-Plútó fényszögétől kaphatsz esélyt az érzelmek elmélyülésére, de sajnos hét közepén az uralkodó planétád átlép a folyton flörtölő Ikrek jegyébe, és ez nem megnyugtató, ami a hűséget illeti. Ha megpróbálsz rugalmas lenni, ami neked nagy kihívás, akkor még menthető a kapcsolat. Egy-két hasonló figurát hozhat neked ez a Vénusz, de sajnos a többiek is csak udvarolgatnak, neked pedig a színtiszta érzékiséggel teli szerelemre van szükséged.

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz és a Merkúr a te jegyedbe lépett, így fokozza a változatosságra és az új ingerekre való állandó igényed. Ami, ne felejtsd el, gyengíti a tartós kapcsolatok kialakítását. Az intellektuális összhang most több személlyel is gyorsan kialakul, és a megismerési vágy egészen az ágyig vihet, aztán kiderül, hogy másnap is tart-e az érdeklődés. Ugyanis ez a szellemi nyitottság az intim kapcsolatokban való tisztánlátás krónikus hiányában nyilvánulhat meg.

Rák heti szerelmi horoszkóp

A Nap belépett a jegyedbe, érzed is, hogy mennyivel összeszedettebb vagy, mint az előző hetekben voltál. A Nap nagyon szépen ellát szoláris energiával, csillogsz, ragyogsz. Ezt mások is észreveszik, főleg az ellenkező neműek közül, és a tudtodra is adják. Persze mindenkinek jól jön, ha hízelegnek neki, de azonkívül mi van még... Sajnos, akik most vannak körülötted, egyik sem tudja biztosítani azt közelségre és védettségre való vágyadat, amitől te biztonságban éreznéd magad. Ha csak lehet, ne menj bele az Ikrek Vénusz és a tizenkettedik sorsterület nyújtotta titkos vagy időszakos kapcsolatba.

Oroszlán heti szerelmi horoszkóp

Keresed az igazit, a héten többször is megtalálod! Ugyanis annyi társasági eseményen veszel részt, és csak úgy röpködnek feléd az (üres) bókok. Te ezt drámai büszkeséggel fogadod is. Izgalomra és nagyszerűségre vágysz, gyakran mutatsz látványos szeretet-gesztusokat: és ezeket viszont is várod! Csakhogy legújabb rajongóid inkább bizonytalanságban tartanak, és ezzel az őrületbe kergetnek téged. Jönnek majd jobb idők, amelyek az igazit hozzák el neked.

Szűz heti szerelmi horoszkóp

A Neptunusz retrográd mozgása talán épp mostanában nyitotta fel a szemed, és talán most vagy egy szakítás kezdetén, vagy éppen kezd eleged lenni abból, amiben részed van. A Vénusz most a karrier sorsterületén inkább szakmai sikerekkel lát el. Ha már túl vagy a csalódáson, akkor próbálkozhatsz, de óvatosan, hiszen az épp kiábrándult állapot sem igazán jó a kapcsolatkezdéshez.

