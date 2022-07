A sztárok néha igen meggondolatlan kijelentéseket tesznek annak ellenére, hogy lehetne már bőven tapasztalatuk abban, hogy miket érdemes a nyilvánosság elé tárni, és miket nem. A nyíltabb típusú celebek viszont olyan történeteket is megosztanak, amiken mindenki felhúzza a szemöldökét. Ilyen vallomás az, hogy valaki már szexelt szellemmel, és az is, hogy az egyik celebpár egyszerre kakil.

Charlie Puth elárulta, melyik dalra maszturbált először

Charles Otto "Charlie" Puth Jr. amerikai énekes, dalszövegíró, zenész és producer nemrég adott interjút, amelyben igencsak kínos dologról vallott. Elárulta, melyik volt az a dal, amelyikre életében először maszturbált. Ez a Maroon 5 This Love című slágere volt. Azóta a zenész és a banda énekese, Adam Levine nagyon jó barátságot ápolnak, így Charlie meg is osztotta vele ezt a történetet. "Ez nagyon furcsa" - reagált az intim sztorira Adam. Ugyanebben az interjúban Charlie azt is megosztotta, hogyan vesztette el a szüzességét: egy rajongójával történt 21 éves korában, miután a lány megkérte őt arra, hogy írja alá a mellkasát.

Kourtney Kardashiannak azt javasolták, igya meg férje spermáját

A celeb elmondta, orvosa azt javasolta neki, hogy hetente négyszer igya meg Travis Barker spermáját, hogy növelje a teherbeesés esélyét. Erről a The Kardashians című valóságshow-ban beszélt, amikor azt vázolta fel, milyen tecnikákat próbálhatnak ki annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel foganjon meg a közös gyermekük. Valószínűleg Kourtney pajzsmirigyszintjének javítása miatt javasolta az orvos, hogy a celeb igya meg férje spermáját, de csak az az egy biztos, hogy Travis rajongott az ötletért. "Szeretem ezt az orvost" - mondta a zenész.

Megan Fox és Machine Gun Kelly bevallották, hogy megitták egymás vérét

Megan Fox és Machine Gun Kelly eljegyzésük bejelentésekor vallottak furcsa szokásukról az Instagramon. A sztárpár elárulta, hogy egymás vérét is megitták. Később a színésznő azért pontosította ezt a kijelentést, azt mondta, valójában csak néhány cseppnyi vérről volt szó. "Az, hogy egymás vérét isszuk, félrevezetheti az embereket. Úgy képzelhetik, hogy egy serleg van a kezünkben, mintha a Trónok harcában lennénk" - mondta Megan Fox. Sokaknak azonban már az a néhány csepp is bőven elég ahhoz, hogy furcsán nézzenek a párra.

Kesha arról nyilatkozott, hogy egy szellemmel volt szexuális kapcsolata

Kesha tette az egyik legmegdöbbentőbb vallomást, ugyanis elárulta, hogy volt már intim együttléte egy szellemmel. "Nevethetsz, de ez nagyon komoly, ez probléma" - mondta Jimmy Kimmel műsorában. "Én hiszek ebben az egészben. Hiszem, hogy volt bennem egy halott ember" - árulta el. A meghatározó élményről még egy dalt is írt, a Supernaturalt. "A szám a természetfelettivel kapcsolatos élményekről szól, de szexi módon. Volt pár tapasztalatom a természetfelettivel kapcsolatban... A nevét nem tudom a férfinak, de egy szellem volt" - mondta.

Meghan Trainor és férje néha együtt kakilnak

Kétségtelen, hogy Kesha után Meghan Trainor vallomása a legmegdöbbentőbb. Elárulta, hogy sokszor kellett egyszerre pisilniük a férjével, főleg, amikor a gyerekhez ébredtek, ezért úgy döntöttek, hogy egymás mellé két vécét tetetnek a fürdőszobájukba, mert kényelmetlennek tartották, hogy mindig meg kell várniuk egymást. Kiderült azonban, hogy nemcsak pisilni szoktak együtt, hanem kakilni is. Ugyan erre csak kétszer volt eddig péda, de rendkívül szórakoztatónak találták.