Tóth Andi fotóján az autója lett volna a lényeg, ahogy ezt a képhez fűzött mondat is jelzi: "Cicapaci mindig hazatalál."

A követőket azonban a verda érdekelte legkevésbé, többen jelezték az énekesnőnek, hogy kilátszik a puncija:

Bugyi nélkül? Ez igen Andika!! Szuper jó!! De ebből megint címlap lesz!!

Dik egy punci!

Szép látvány, kicsit kint van a punci. De szép is.

Ilyen kánikulában nem elég mosni, de szellőztetni is kell a puncust! Aranyos és nem kell szégyellni - szólnak a kommentek, amik alatt az ellentábor tagjai is megnyilvánultak. A puncit látni vélő követőknek többen azt írták, bizonyára nem tudják, hogy néz ki egy női nemi szerv, és azt sem tudják, hol van annak a helye.



Tóth Andit rendszeresen kikezdik a kommentelők, legutóbb egy neccharisnyás kép miatt kapott hideget-meleget.