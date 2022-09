Létezik egy mém, mely abból csinál viccet, hogy egymás mellé állítja az egyiptomi hieroglifákat és egy mai, szinte kizárólag emojikat felvonultató chatbeszélgetést. Az emberiség mesteri szintre fejlesztette az írást, számos találmányt hozott létre annak érdekében, hogy minél gyorsabban minél hosszabb szövegeket állíthasson elő, majd hirtelen átvitt értelemben visszatértünk az időszámításunk előtti korszakba.

Ahogy a technológia fejlődött, úgy bővült az emojik tárháza is: a billentyűzet karaktereiből összeállított hangulatjelek helyét átvették a valós emoticonok, melyek kreatív használatával akár komplex üzeneteket is közvetíthetnek a felhasználók.

Kifejezetten jól jön ez a netes ismerkedésnél, amikor a felek túl szégyenlősek, esetleg lusták ahhoz, hogy szavakkal fejezzék ki érzéseiket, gondolataikat. Összegyűjtöttünk néhány népszerű emojikombinációt, illetve kétértelmű emojit, melyek ismeretében sokkal könnyebben boldogulsz majd az online kommunikáció útvesztőjében



Nem nehéz kitalálni, hogy a padlizsán, a banán, a bagett és a kukoricacső a péniszt szimbolizálja, a kékszőlő a heréket, a cseppek pedig az ejakulátumot. Utóbbi egyébként a női izgalmi állapotra is utalhat, csak akkor más emoji mellé kell beszúrni.

Itt láthatóak a női nemi szerv és a másodlagos nemi jellegek sejtetése céljából a leggyakrabban használt emojik. A barack itt kakukktojás, hiszen az esetek 99%-ában a feneket jelképezi, ám elvétve alkalmazzák a p*nci szimbólumaként is. A cseresznye jelentheti a melleket, illetve a szüzességet is. (Az angol szlengben a „pop the cherry", azaz a cseresznyemagozás a szűzhártya megrepesztésére utal.)

A fentiek ismeretében jól tippeltél, hogy ez a kombináció az orális szexet jelenti nők, illetve férfiak vonatkozásában.

Ezt talán magyarázni sem kell – a behatolásos szeretkezés jele. Érdemes mellőzni a társkereső alkalmazások bemutatkozásaiban mint szándéknyilvánítást, mert rendkívül infantilis és bunkó benyomást kelt.

Reakció drámázásra, egy akciódús szituációra, illetve más érdekes jelenségekre. Gyakran feltűnik a kommentszekciókban uralkodó viták során.

„Arra van az ajtó, kívül tágasabb!", azaz, távozz, ha nem tetszik valami, vagy képtelen vagy viselkedni!

A két egymás felé kinyújtott mutatóujj félénkséget, szégyenlősséget, hezitálást jelent. Gyakorta párosítják a piruló vagy a könyörgő szemű smiley-val.

A haját lazán hátralibbentő nő a flegma, pikírt, ironikus vagy szarkasztikus megjegyzések kísérőemojija.

Bár úgy tűnik, ez az ábra csupán azt jelzi, hogy valaki épp lakkozza a körmét, másodlagos jelentése alapján érdektelenséget, unalmat vagy épp csajos-cserfes, pimasz hozzáállást takar.

Most biztos arra gondolsz, hogy vajon miért került ez a darab is a listára, hiszen ez teljesen egyértelmű: egy mosolygó arc. A Z generáció tagjai azonban kissé árnyaltabb jelentést tulajdonítanak neki: számukra inkább afféle álmosolyt jelképez, mely dühöngő, frusztrált belsőt takar.

A három bölcs majom egy japán kulturális szimbólum, szemük, fülük és szájuk eltakarása azt jelzi, hogy nem látnak, hallanak, illetve mondanak rossz dolgokat. A legnépszerűbb talán a szemeit elrejtő verzió, mely általában izgatottságot, hülyéskedést vagy hitetlenkedést sugall.

Nyitókép: Shutterstock