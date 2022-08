Vass Zitát láthattuk már dominaszerelésben, pucér mellekkel, egy szál neccharisnyában, de anyaszült meztelenül is.

A magyar származású playmate milliószor bebizonyította, hogy cseppet sem szégyellős, friss fotója is ezt bizonyítja: Zita ezúttal egy hófehér, átlátszó csipke csodában pózolt a kamera előtt.

A magyar modell egyébként a címlaplány szerep mellett színésznőként is kipróbálta már magát, és most is rengeteg munkája van. Nem csoda, hogy Instagram-oldalán 780 ezer követővel büszkélkedik, a fent említett friss fotó közel tízezer lájkot kapott.