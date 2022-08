Meghan elmondta, hogy amikor uralkodókként első diplomáciai turnéjukra utaztak Dél-Afrikába Harryvel, zimbabwei állomásuk szállásán borzasztó dolog történt. Míg ő és Harry épp Nyanga városkában tartózkodtak, Archie-ra Lauren, a dajkája vigyázott.

A nő megéhezett, ezért eldöntötte, hogy lemegy az emeleti gyerekszobából a földszinti konyhába bekapni valamit. Az utolsó pillanatban mintha sorsszerű megérzése támadt volna: bár a kis herceg javában aludt, jobbnak látta őt is felnyalábolni és levinni magával.

Milyen jól tette! A szobából ugyanis hamarosan füst kezdett szivárogni: mint kiderült, nem indult be a füstjelző, amikor a fűtőtest kigyulladt, és ha Archie is ott marad, bizonyára életveszélyesen megsérül, vagy akár meg is hal.