"Igen, véget ért a házasságom, válunk a férjemmel. Istvánnal jó ideje voltak már problémáink, elsősorban az életvitelünk sodort el minket egymástól" - mesélte a színésznő a Best magazinnak.

Anna és férje próbálták megmenteni a házasságukat. A színésznő korábban már egyszer elköltözött, de akkor visszatért Istvánhoz.

"El is mentünk tavaly nyáron egy fantasztikus közös nyaralásra, aztán a férjem munkahelyet is váltott. Otthagyta az állását, mert más területen szeretett volna kibontakozni. Gondoltuk, ezáltal hátha jobban tudunk majd igazodni egymáshoz, de már ez sem segített. Elkéstünk, eltávolodtunk egymástól, és tulajdonképpen egyszerre mondtuk ki: váljunk el" - mondta Anna.



Kislányuk, Liza most kezdte az iskolát, őt ezentúl heti váltásban nevelik majd a szülei.