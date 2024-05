Sikermágia érettségizőknek: a boszorkány árulja el, hogyan csináld

A ballagás az iskolások és a szüleik számára is nagyon fontos és jelentőségteljes dolog. Nem mindegy, hogy a gyerek nagybetűs élete hogyan folytatódik, és milyen alapokkal kezdi a további tanulmányait. Számos olyan spirituális lehetőség van, amivel a szülő tudja segíteni a gyermekét a fejlődésében és az életútján. Persze vannak olyan varázslatok is, amiket csakis spirituálisan képzett szakemberek végezhetnek el, mert ők pontosan tudják, mik azok a mágikus dolgok, amik biztonságosak – mondta Iszet boszorkány, főpapnő és mágus a Fanny magazinnak.

Sikermágia - Mire figyeljünk?

„Léteznek olyan mágikus lehetőségek, amiket a szülők is bevethetnek az iskolások számára. A mágia nem játék, ezért is nagyon fontos, ha a szülők ezt el is mondják a gyermeküknek, hogy mire készülnek, akkor is csak a felnőtt végezze el. Persze mindez nem azt jelenti, ha a gyerek nem tanult, akkor is ötöst kap vagy sikeres vizsgát tesz" – figyelmeztet Iszet.

Miben segíthet az érettségizőknek, ballagóknak?

Többek között magabiztosságot ad vizsgánál, felvételinél, könnyebben megtalálja az utat, el tudja dönteni, hogy milyen irányba tanuljon tovább vagy hogy milyen munkát válasszon. Ez igen fontos ballagás idején, hiszen ez egy energetikai csomag lehet a gyermek számára. A ballagás amúgy is azt jelenti, hogy lezárul egy szakasz, és kezdődik egy új, szebb és jobb dolog az életében. Bármennyire is furcsa, a sikermágiát már az óvodai ballagásoknál is alkalmazhatjuk, hiszen az is egy szintlépés, magasabb, érettebb korba lépnek a gyerekek.

Forrás: Monkey Business Images/Shutterstock

Mit tehet a szülő?

Ha nem veszi igénybe spirituális személy segítségét, akkor is elvégezhet egy mágikus rituálét.

Mi szükséges hozzá?: kristályok, amiket természetesen meg kell előtte tisztítani sóval és vízzel.

Hegyikristály: a védelem és az agy serkentése miatt jó választás

Rózsakvarc: ez a szeretet szimbóluma

A kristályokat tegyük bele egy átlátszó textilzsákba, majd ezt a zsákot tegyük bele a ballagási virágcsokorba, amit a szülőtől kap a diák. Azért kell a virágba tenni, mert az az életet, a szépséget és a földi létet jelképezi. Ezáltal az életút szépségét, örömét indítja el.

Jó, ha a szülő vagy a szeretett személy a ballagónak baglyot ajándékoz

Forrás: BMTI/Máthé Zoltán

+ 1 ajándék:

Jó, ha a szülő vagy a szeretett személy a ballagónak baglyot ajándékoz, ezzel a bölcsességet és a tudást hozza be. Ez lehet egy apró talizmán, egy bagoly formájú plüss vagy bármilyen figura. Jó, ha a gyerekek ezt egész életsük soán megőrzik.

Támogató szimbólumok

Kössünk akár mi magunk egy szép csokrot a gyerekünknek, és tegyünk bele egy pici levendula vagy rozmaring ágat. Mindkettő a ballagót segíti a siker tisztaságában. Emellett gyakran tesznek pénzt is a virágok közé, de jó ötlet minden olyan jelkép, ami a továbbtanulást vagy a választott szakmát jelképezi. Ahogy fontos, hogy akár papírból készült (de legjobb az élő) lóhere vagy patkó, mert ez is a sikert szimbolizálja és segíti.

Angyali kérés

A másik, amit a szülő megtehet, hogy az angyalok segítségét kéri abban, hogy a gyermekük sikeres és boldog legyen a ballagás után is. Az érettségit megelőző este gyújtson egy fehér gyertyát, és mondja el a kérést az angyaloknak vagy a saját őrangyalának. A gyertyát végig is kell égetni.