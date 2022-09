Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Meglepő tapasztalataid lehetnek pénteken egy hozzád közel álló személlyel kapcsolatban. Lehet, úgy érzed, mindeddig félreismerted őt, mégse haragudj rá ezért. Az illető talán csak védekezésül mutatta másnak magát, mint amilyen valójában.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy nem várt esemény húzhatja keresztül a számításodat. Legyél alkalmazkodó, és ne bánkódj, ha változtatni kell a tervezett programokon. Persze nem biztos, hogy ezt másoktól is elvárhatod... De ne aggódj, a végén minden jól alakul.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Uralkodó bolygód, a Merkúr retrográdba fordul pénteken. Végére érhetsz ugyan egy nagy feladatnak, ami nagyon megnyugtató lesz, de könnyen lehet, hogy hamarosan újra elő kell venned. Egy régi téma, kérdés, kapcsolat, ismerős is visszatérhet az életedbe.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Úgy véled, ha őszinte és becsületes vagy a többiekkel, akkor ők is azok lesznek veled szemben. Vigyázz, pénteken bizony összefuthatsz simliskedőkkel is! Ám ez mégsem ok rá, hogy te is így tegyél. Neked ez amúgy is csak becsületesen menne...

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Jobban tennéd, ha pénteken kerülnéd a társasági életet. Túlságosan nyers és szókimondó leszel egész nap, s ezért nagy az esélye, hogy megbánts valakit. Ezzel pedig végül is magadnak ártasz. A túlzott őszinteség nem mindenki szerint erény...

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Sok minden nyomaszt, mégis visszatart valami, hogy erről beszélj a környezeteddel. Pedig a rokonok között van valaki, aki a segítségedre lehetne a bajban. Ám, ha szégyenlős vagy, és senkinek sem szólsz, a többieknek sem lesz módjuk segíteni neked.

