Az 50 éves Penélope Cruz és a férje olyat művelt, mint soha egyetlen más spanyol színész sem

Táncosnőnek készült

Kilenc éven át volt a Spanyol Nemzeti Balettintézet diákja, de tanult táncot New Yorkban is. 15 évesen azonban jelentkezett egy ügynökség tehetségkutató felhívására, ahol kiválasztották, és megnyílt előtte a színészi pálya. Először tévésorozatokban és reklámokban szerepelt, de már 16 évesen leforgatta az első mozifilmjét is.

Apácaként lett világhírű