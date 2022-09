A 25 éves szépség a Call Her Daddy című podcast vendégeként avatta be a hallgatókat magánélete pikáns részleteibe. Amikor a hármas szexre terelődött a szó, kerek perec kijelentette, hogy az jelenleg szóba sem jöhet náluk Justinnal.

Nagyon keményen megdolgoztunk azért, hogy eljussunk a kapcsolatunkban oda, ahol most tartunk. A köztünk lévő bensőséges köteléket és bizalmat ásnánk alá, ha most bevennénk valakit harmadiknak. Szerintem ezt mindketten őszintén így gondoljuk – fogalmazott a modell, aki azt is elárulta, hogy a kedvence a kutyapóz, illetve tisztázta, hogy a pletykákkal ellentétben ő nem rondított bele Selena Gomez és Justin kapcsolatába – akkor jött össze az énekessel, amikor ő már hivatalosan is szingli volt – írja a people.com.