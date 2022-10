A realitysztár még 40 felé is bomba testtel büszkélkedhet, melyet rendszeresen meg is mutat, méghozzá általában hiányos öltözékben.

Éva ezúttal Görögország festői tengerpartjain fotózkodott nemcsak bikiniben, hanem szinte pucéron is: egyik legfrissebb bejegyzésében például csupán egy vékony, nedves blúz takarja tökéletesre alakított melleit. Egy kommentelő meg is kérdezte tőle, hogy megpróbált-e már a jóistenhez fordulni, mire a híresség frappánsan csak ennyit felelt: „Igen, most is itt van velem."